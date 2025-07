Bombazo del amor: Karina Jelinek y Flor Parise hablaron de lo que todos estaban esperando

“ Hay rumores de todo tipo, pero bueno, no es así ”, reconoció Karina durante una nota en el programa Puro Show (El Trece), al ser consultada por la situación de su pareja. Si bien el mensaje en cuestión hablaba de una persona “tóxica” y muchos lo asociaron a Flor, la propia Parise fue clara: “ No fue para mí el posteo de tóxica ”. En sintonía, la modelo reforzó: “No era para ella”.

Consultadas sobre la posibilidad de concretar la boda de la que se venía hablando, la modelo evitó dar certezas. “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”, deslizó. Al referirse al modo en que se dio la propuesta, aseguró que fue una decisión que se tomó “de forma natural”, sin una planificación estricta. En cuanto a la celebración, explicó: “No, no, todavía no nos probamos los vestidos. Hay una propuesta de hacer algo en Tulum. Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya”.

Por su parte, Parise sumó que, si bien habían considerado una fecha tentativa para junio, el plan se modificó. “Lo íbamos a hacer una fiesta simbólica en Tulum, pero las playas no están lindas”, comentó. Al ser consultada sobre si realizarían también un casamiento legal, lo negó: “No, la idea es hacer una fiesta”.

En otro tramo de la entrevista, las consultaron por los recientes dichos de Leonardo Fariña, exesposo de Karina. La modelo fue directa: “Mi exmarido es el más tóxico, mirá cómo terminó”. Flor, por su lado, intentó mantener la calma, pero también sentó postura: “Me parece mal decirlo de cualquier persona. Habla más de él que de ella”.

El conflicto que detonó versiones de distanciamiento tuvo lugar días antes de la fecha originalmente prevista para la boda simbólica. Durante la madrugada, Jelinek escribió en una historia de Instagram: “Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”. El mensaje generó sorpresa entre sus seguidores y se replicó rápidamente en medios y redes sociales. Días después, Karina eliminó la publicación y días más tarde explicó lo sucedido. “Quiero aclarar por todo lo que salió en los medios esta mañana; Florchu no encerró a mi perrito, se quedó encerrado con una de mis empleadas en la habitación, hubo una equivocación, por eso mi posteo”, señaló en su cuenta. “Gracias a todos por preocuparse, es como mi hijito y entré en desesperación, por eso después lo borré”.

La versión de una amiga íntima

Mientras tanto, una tercera figura se sumó con declaraciones: Paz Cornú, íntima amiga de la pareja. La diseñadora de moda contó que incluso había sido convocada para confeccionar los vestidos del casamiento: “Vos sabés que me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó. Tenía que venir a probarse”.

Cuando un periodista quiso indagar sobre posibles celos en la pareja, Cornú respondió: “Si yo le presenté a Flor”. Y, ante la pregunta por una posible separación, se limitó a decir: “No creo. Se llevan bárbaro. No tengo ni idea”.

Todo esto ocurrió en simultáneo con la reciente separación de Gabriel Lechuga Liñares, expareja de Parise, y Sabrina Rojas. Aunque no hubo declaraciones públicas sobre el tema por parte de Karina o Flor, la ruptura entre Rojas y Lechuga, una relación que había salido a la luz apenas dos meses atrás, sumó aún más ruido en torno al presente de la pareja. Sin embargo, por el momento Jelinek y su pareja siguen juntas y, aunque no hay fecha concreta, no descartan celebrar su unión de manera simbólica.

FUENTE: Infobae