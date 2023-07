Beto Casella enfurecido con Jey Mammón: "Me levanto y..."

Todo comenzó cuando Coco Sily, invitado al ciclo de El Nueve, le dijo al conductor en referencia al escándalo que protagonizó Jey Mammón en el programa de Flor de la V, donde se cruzó fuerte con Pampito y Laura Ubfal: “Hay una cosa que tiene que ver con nuestro laburo, que ustedes lo saben mejor que nadie. A veces por el auricular, por ejemplo, te dicen: ‘16,4 puntos de rating. ¡Dale!’. Para que la gente se entere como es. Yo ya emití la opinión, pero si me dicen eso, ya no sé qué decir, entonces empiezo a girar sobre mi propia opinión y me contradigo. Y después me dicen: ‘¡17.9!’, entonces termino diciendo cualquier cosa”.