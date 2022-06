Benjamín Vicuña y la incómoda reacción cuando le preguntaron por la China Suárez

Las cosas no quedaron bien entre Benjamín Vicuña y la China Suárez luego de que ella lo criticara por no ser un padre tan presente. Después, al escándalo se sumó Pampita que desaprobó las críticas públicas de la China contra el padre de sus hijos.

Sin embargo, tanto la China Suárez como Pampita hacen grandes esfuerzos para llevarse bien sobre todo porque sus hijos son hermanos y no quieren que los niños pierdan el vínculo.

Una prueba de esto fue la invitación que Pampita le hizo a la China para el cumpleaños de Beltrán el hijo del medio que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña. El pedido, era especialmente que Magnolia y Amancio, los hijos de la China con el chileno, estuvieran presentes en la fiestita.

La China, muy rápida, aceptó la invitación, fue a dejar un regalo para Beltrán y se sacó una foto con el niño. Esto último, no habría caído muy bien en el entorno del actor que lo tomó como una provocación de la joven. Es que la novia de Rusherking etiquetó a Pampita pero no a Benjamín Vicuña en la imagen.

beltrán vicuña.jpg La foto de la China Suárez que generó polémica.

Hasta ahora el padre de los niños no había opinado al respecto pero fue abordado por un notero de LAM que le preguntó cómo se había tomado este accionar de su ex y su reacción fue demasiado incómoda.

En primer lugar, evitó el tema haciendo chistes y no podía hilar una frase para responder. Después cuando pudo hablar se despachó con otra frase polémica.

"No, de eso ya no hablo hace mucho rato. "Le pongo la manito acá, como para que la gente piense que le doy un electroshock", cerró con humor. No quiere hablar del tema.

Tanto Benjamín como Eugenia armaron pareja rápidamente. Él está con Eli Sulichin y ella con el trapero Rusherking. Sin embargo, los ex no logran ponerse de acuerdo con las tareas de cuidado de los niños y eso se está convirtiendo en un problema.