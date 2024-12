Benjamín Vicuña habló de los audios de la China Suárez y la destrozó

El conductor arrancó diciendo: “El fin de semana hablé con Benjamín que, por primera vez, aparece después de los audios escandalosos de la China Suárez contra Pampita . Quiero contar la intimidad de mi diálogo con el actor. Yo le envié un mensaje el día viernes para saber si quería decir algo, me saludó, pero no me respondió nada. Pero el domingo amanecí con un mensaje de Benjamín contestando a mi inquietud ”.

El periodista remarcó: “Él es súper perfil bajo y pensé que no me iba a contestar nada, pero agradeciendo su generosidad voy a leer lo que me escribió”.

El texto del actor chileno es el siguiente: “Hola, Juan, perdón que no te conteste. Pero no me corresponde opinar de este tema. Abrazo”.

Etchegoyen concluyó: “Desde el entorno de la China y Carolina les han bajado la polémica a esos audios porque fueron allá por el 2019 con una relación distinta a la que tienen hoy en día”.

Qué dicen los audios de la China Suárez contra Pampita

La actriz expresó: “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla. ¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena, que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo. Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

Suárez también acusó a la modelo de poner en riesgo su vida: “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó. ¡Me quería matar! Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”.