Se conoció el verdadero motivo de la pelea entre Emilia Mernes y María Becerra y explotó todo

Etchegoyen explicó: “El enojo de Emilia con María tiene que ver con los desplantes que Becerra les ha hecho a Los del Espacio. Cuando vos cambias tu manera de ser lo pagas caro y me parece por lo que me cuentan que la Nena de Argentina se la creyó”.

El periodista añadió: “Emilia se sigue viendo con todos los chicos del grupo musical ‘Los del Espacio’ y María no, a María la han invitado estos últimos años a encuentros y nunca más fue. Es por eso que cuando Emilia habla de cantantes y amigas del medio habla de Tini, habla de Lali y no menciona a María. Está todo mal hace tiempo”.

El periodista cerró el tema diciendo: “Y no es casualidad que estas declaraciones se den después de los dichos de María hace unos días diciendo que ella no está obligada a invitar a artistas a sus shows después el escándalo con Los del Espacio en su recital de River Plate”.

Cómo empezó todo entre Emilia Mernes y María Becerra



En octubre pasado, Etchegoyen había contado que Becerra se tomó a mal que sus ex compañeros hayan ido al show de su colega en Vélez y no al de ella en River: “Hace rato que yo te vengo contando que la interna entre María Becerra y Los del Espacio es total y esto ha quedado claro después de este finde. Los integrantes del grupo musical fueron a verla a Emilia y obviamente la nena de Argentina no asistió. A mí me cuentan que cuando María vio a sus ex compañeros en ese show pegó el grito en el cielo porque a ella no fueron a verla a River y si aceptaron la propuesta de Emilia. A mí me describen la situación de María sobre esto como ‘totalmente sacada’”.

El periodista detalló: “Todo tiene que ver con que María fue ascendiendo en su carrera y fue descendiendo de la amistad con ellos. Si vos decidiste alejarte está perfecto porque cada uno decide a quien quiere ver, pero después no te sorprendas por esto. Yo la amo a María, pero las cosas como son”.

Juan cerró revelando: “En diversas juntadas de Los del Espacio ella puso excusas y no ha ido, como que dicen que ‘se olvidó de sus orígenes y se la creyó’, por eso decidieron no ir a River la otra vez. Sé que no van a hacer público esto, pero es la realidad, está todo mal”.