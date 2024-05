Belén Ramet: la generosa guardiana de historias e 'himnos' muy argentinos

Belén, con cierta regularidad y un altísimo nivel técnico-profesional, va salpicando su cuenta de Instagram con memorables publicaciones. Y tienes dos razones muy firmes, sinceras y dignas de ser imitadas: “La primera es compartir historias valiosas de mis referentes artísticos como Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel y Astor Piazzolla, que es mi mayor referente. Yo he leído las biografías de sus vidas. A mí me ha resultado sumamente inspirador y de gran valor conocer cómo ellos fueron afrontando dificultades, vicisitudes de la vida. Y les pasaban a medida que iban haciendo su camino artístico. Siento que eso, que a mí me inspiró como artista, también es inspirador para muchas personas que a veces están pasando o preguntándose cosas parecidas a las que vivieron estos otros grandes artistas. La vida es un transcurrir, es lo que nos va pasando y siento que compartir eso nos puede ayudar a recuperar esa inspiración en medio de un mundo tan complicado como el que estamos viviendo ahora”.

Bela 02.jpg

Siento que eso, que a mí me inspiró como artista, también es inspirador para muchas personas que a veces están pasando o preguntándose cosas parecidas a las que vivieron estos grandes artistas Siento que eso, que a mí me inspiró como artista, también es inspirador para muchas personas que a veces están pasando o preguntándose cosas parecidas a las que vivieron estos grandes artistas

“Y la segunda razón es regalar canciones que yo llevo en el corazón, que son muy amadas por mí. Son pedacitos de esas amadas canciones que hablan con un gran vuelo lírico y poético de cosas muy importantes, que siento que en este momento no nos tenemos que olvidar. Canciones que hablan de los sueños, de la solidaridad, del trabajo digno, del sentido de la vida, del amor incondicional, el valor del canto, el valor del arte, el valor de cantar, la valentía de sostener la esperanza aun cuando hay tiempos difíciles. No estoy esperando algo a cambio. Ese es mi trabajo como artista desde hace mucho tiempo y ese siempre ha sido mi camino y hoy ya está muy afianzado. Eso se puede ver reflejado en lo que estoy haciendo en las redes porque digamos que es como un espejo de uno sin querer”, agregó Ramet.

Embed - BELA on Instagram: " Astor Piazzolla, el revolucionario del tango , tuvo una vida amorosa tan apasionada como su música. Se casó por primera vez con Dedé Wolff en 1942 , y juntos tuvieron dos hijos: Diana y Daniel Su matrimonio duró hasta 1966, cuando se separaron Luego, Piazzolla tuvo una relación con la cantante Amelita Baltar , quien fue su musa inspiradora y con quien compartió cinco años de su vida Amelita es conocida por interpretar “Balada para un loco” , una de las obras más emblemáticas de Piazzolla. Finalmente, Astor encontró el amor nuevamente en Laura Escalada , una locutora y cantante lírica . Se casaron en 1976 y ella estuvo a su lado hasta el final de sus días en 1992 Laura ha sido una guardiana del legado de Piazzolla, manteniendo viva su memoria y su música Los hijos de Piazzolla, Diana y Daniel, han tenido sus propias trayectorias, siempre conectados al legado de su padre Diana, además de ser su hija, se convirtió en biógrafa de su padre , mientras que Daniel siguió los pasos musicales, dedicándose a la música como su padre La vida amorosa de Astor Piazzolla refleja la intensidad y la pasión que también caracterizaban su música , dejando una huella imborrable en la historia del tango y en los corazones de quienes lo conocieron y amaron profundamente, como hacemos todos en este espacio que compartimos Si querés escucharme? https://open.spotify.com/track/277nbvZ7To5j3hkRrZN5WL https://youtube.com/@BelenRametOficial?feature=shared # tango #tangoargentino #piazzolla #Livemusic #tango #events #worldmusic #spotify #applemusic #amazon #youtube #tidal #deezer #belenramet #cantoversos #jorgefandermole #musicaargentina #Deezer #Facebook #YouTubeMusic #ClaroMusica #piazzolla #tango #amelitabaltar" View this post on Instagram A post shared by BELA (@belen.ramet.cantante)

Los proyectos de Belén Ramet

El espíritu inquieto de Belén siempre la tiene ocupada, tanto en el presente como en las iniciativas que presentará a corto, mediano y largo plazo: “Estoy produciendo muchísima música nueva y de diferentes estilos. Hay algunas cosas que están grabadas en estudio y otras que están grabadas en vivo. Estoy produciendo tanto música como videoclips de nuevas canciones. Justamente esta semana voy a hacer un rodaje de material nuevo, canciones que nunca canté antes, que no se han escuchado y pronto se va a poder ver. Y las voy a grabar en medio de la naturaleza. Eso se conoce como Ecologic Sessions o sesiones en medio de la ecología. Sesiones ecológicas de música o música orgánica e implica una logística bastante importante porque no hay electricidad. Estamos en el medio de la naturaleza cantando y tocando y pueden entrar el sonido de los pajaritos, pueden entrar el sonido de lo que esté sucediendo ahí en medio de la naturaleza mientras hacemos música”.

Estoy produciendo muchísima música nueva y de diferentes estilos. Hay algunas cosas que están grabadas en estudio y otras que están grabadas en vivo Estoy produciendo muchísima música nueva y de diferentes estilos. Hay algunas cosas que están grabadas en estudio y otras que están grabadas en vivo

“Eso va a ser muy bonito y eso es una grabación en vivo de altísima calidad, siempre trabajando con mi equipo de años: Marcelo Lara Bubica, que es el director de cine y el comanda Visual Medios. y con Rodrigo Collado, que es el ingeniero y un gran experto en sonido de Bonsai Studio”, añadió la cantante antes de completar diciendo: “Todo este material va a salir en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music, entre otras. Estoy trabajando con Jonatan Vera en algunos casos, en otros con Pablo Maldonado y en otros con colaboraciones de otros artistas”.

Embed - BELA on Instagram: "Carlos Gardel, el inmortal “Zorzal Criollo” , no solo dejó un legado musical incomparable sino también una vida amorosa marcada por romances apasionados Aquí te presento un breve recorrido por los amores que marcaron su vida : Isabel Martinez del Valle, conocida como “la eterna novia de Gardel” , compartió con él una relación que comenzó en 1920. A pesar de los rumores y las especulaciones , su romance se mantuvo discreto y privado por más de 14 años. Sadie Baron Wakefield, una heredera millonaria , fue otra figura importante en la vida de Gardel. Se dice que su amistad con Sadie dio pie a comentarios de todo tipo , muchos de ellos maliciosos y difundidos sin verificar la autenticidad de la información. Gaby Morley, la actriz francesa , también fue vinculada sentimentalmente con Gardel. Aunque los detalles de su relación son escasos, su nombre se encuentra entre las mujeres asociadas al cantante La misteriosa Ivonne Guitry conocida como “Madame Ivonne” es una intrigante mujer a quien Gardel conoció en un hipódromo durante un día del Gran Prix. Aunque no hay muchas evidencias de aquel romance, se sabe que ella viajó a la Argentina junto a Gardel y que también estuvo en Bogotá mientras Gardel estaba allí. La historia quedó reflejada en la canción “Madame Ivonne”. Esta pieza muestra sin dudas el aura romántica y bohemia que rodeaba a Gardel Finalmente, Mona Maris, la actriz con quien Gardel compartió pantalla en “Cuesta Abajo” , es quizás uno de los romances más legendarios y misteriosos. Se rumorea que su relación fue intensa y que incluso pudo haber dejado descendencia , aunque esto nunca fue confirmado. Estos romances, reales o especulados, forman parte de alguno de los tantos que se le atribuyeron al mito y figura de Carlos Gardel, un hombre cuya vida personal fue tan fascinante como su música #carlosgardel #gardel #tango #amores #Gardel #CarlosGardel #Livemusic #tango #events #worldmusic " View this post on Instagram A post shared by BELA (@belen.ramet.cantante)

La delicada situación que atraviesa el ámbito cultural y artístico en general no pasa inadvertida para Belén, quién se tomó un tiempo para reflexionar al respecto: “Realmente está difícil para la cultura estos tiempos. Cuesta muchísimo vender entradas, cuesta muchísimo armar espectáculos en salas, en teatros. Tirar por el lado de la producción, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es la forma de llegar más al público. Hacer un teatro, hacer un auditorio, está difícil para todos los artistas, tanto para los que vienen de afuera como también para los artistas locales”.

Hacer un teatro, hacer un auditorio, está difícil para todos los artistas, tanto para los que vienen de afuera como también para los artistas locales Hacer un teatro, hacer un auditorio, está difícil para todos los artistas, tanto para los que vienen de afuera como también para los artistas locales

“ Por esa razón yo no estoy tocando tanto en vivo, pero sí estoy abocada a este trabajo de producción esperando que las cosas mejoren en algún momento y poder volver a los escenarios como me gusta a mí, con grandes puestas, con puestas bonitas para que la gente se vaya con el corazón lleno y vean a un artista que dejó todo en el escenario como a mí me gusta. Yo me voy a dormir tranquila si siento que dejé todo, todo, todo. Que canté con toda el alma. Por eso me vas a ver más en las redes que en los escenarios, por ahora digamos, en esta época, hasta que las cosas cambien”, expresó.

Embed - BELA on Instagram: " Abril de 1931, en el L’Oiseau Bleu de Niza, se produjo el encuentro de Carlos Gardel y Charles Chaplin. Chaplin celebraba su cumpleaños. El actor y director había tenido unos primeros meses agitados, con el estreno de “Luces de la ciudad” en Nueva York, Londres, Berlín, Viena y París. Para descansar, se dirigió a Niza, donde se encontró con su amigo Frank Jay Gould, dueño del hotel y casino Majestic. Organizada por Sadie Baron-Wakefield entre unas cuarenta personas, se encontraban Gardel. El cantor le dedicó una canción al astro del cine. Chaplin se emocionó al escuchar los versos de "Pobre mi madre querida". Declaró: “Tenía un don superior al de su voz y su figura, y una enorme simpatía personal con la que se ganaba, de inmediato, el afecto de todos. Tan honda era la simpatía que inspiraba, recuerdo perfectamente bien, que llegamos hasta las primeras luces de la madrugada tras una noche de alegría que difícilmente vuelva a repetirse”. Chaplin, visionario, predijo el posterior éxito cinematográfico de Carlos Gardel. Dice el historiador Felipe Pigna: "Pronostiqué a Gardel un triunfo categórico y le aconsejé que se dedicara al cine. Me informó que había hecho alguna tentativa de rodajes y que no estaba satisfecho de los resultados que su figura había producido en la pantalla. ‘Con todo –me dijo– voy a intentar de nuevo. Tengo una proposición de la Paramount para filmar en Joinville y voy a hacer la prueba’.” “Supe después del éxito que había logrado en su primera producción seria (…) Le insinué que cuidara los argumentos de sus películas y que mantuviera siempre esa línea de galán cantante, que le habrá de deparar hermosos triunfos. Digan ustedes al público que con Gardel pierdo a uno de mis más simpáticos amigos, que los países sudamericanos no tenían mejor representante que él entre nosotros. En cuanto al cine, se le ha sustraído un cantante destinado a constituir una de las figuras cumbres de la cinematografía”. Este encuentro quedó grabado en la historia como un momento único, especial y absolutamente memorable. #Gardel #CarlosGardel #Livemusic #tango #events #world" View this post on Instagram A post shared by BELA (@belen.ramet.cantante)

Y, para el final, el ser de luz y arte que vive en Belén Ramet se permitió dejar un mensaje para todos: “ Me gustaría recordar y recordarme a mí misma que en las simples cosas y en las pequeñas cosas de la vida vamos a encontrar la felicidad y vamos a encontrar paz. Cuando nos sintamos perdidos, apabullados por la locura del mundo, vayamos ahí. A los abrazos, al amor de los seres queridos, a los mates con amigos y esas charlas que siempre hacen bien, a mirar el cielo estrellado y recordar lo que dijo un gran poeta llamado Al Gibrán: ‘En el rocío de las cosas pequeñas el corazón encuentra su hogar y se refresca’. Creo que nos hace falta mucho eso, refrescar el corazón y volver al hogar, a encontrar paz en medio de este mundo que está cada día más enloquecido”.