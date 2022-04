Barby Franco no se la perdonó a Mariana Brey: "Le llamaba a Burlando a las 2 am"

Barby Franco detesta a Mariana Brey y la razón es Fernando Burlando . Es que Brey fue novia del abogado en el pasado y su actual no quiere saber nada con que se comuniquen.

Barby Franco estuvo en LAM y contó por qué no puede ver a la periodista de espectáculos, a pesar de que está Burlando hace once años y con una boda cercana.

La modelo comenzó a salir con Burlando cuando ella era una azafata del programa de Guido Kazca y ahí conoció a Brey. Al parecer, la periodista le dijo: "No vas a durar ni tres meses". Esto fue lo que le molestó a la joven que ahora reveló otra de las cosas que más le molesta.

"Mi amor, hacé 11 años que estoy. Ella proyectó lo que le pasó a ella”, dijo Franco. Además, se ocupó de aclarar que ya se cruzó con un montón de ex de Burlando y que "todo bien".

barby franco y fernando burlando.jpg Barby Franco y Fernando Burlando.

El problema es Brey en puntual que, según Franco, "le llamaba a las 2 de la mañana en plena pandemia".

"Hay 88 mil abogados. Que llame a Améndola a otros, que no lo llame más. Aparte, dos de la mañana, decía llamada de ‘Brey’, criticó duramente la ex azafata de Guido y agregó "yo soy relajada pero no".

En los últimos días Fernando Burlando y su novia estuvieron en el centro de la polémica por no ser invitados al casamiento de Lanata y Elba Marcovecchio. La abogada trabajó en el estudio del mediático abogado pero las cosas no terminaron para nada bien.

En un móvil con "Socios del Espectáculo", Barby Franco criticó a Elba y Lanata le respondió durísimo: "Cuando Elba se puso de novia conmigo, Burlando dejó de pagarle, estuvo un año sin cobrar", remató.

Ahora, el letrado amenaza con demandar al periodista por sus dichos.