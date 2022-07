Barby Franco le copia a Eva Luna y quiere hacer lo mismo después de parir

barby franco y fernando burlando.webp Barby Franco y Fernando Burlando.

“Él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia. Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más”, dijo muy segura Barby Franco que ya consultó con su obstetra.

Yanina Latorre la curzó y le pidió que no se sume a "esta pavada que se puso de moda" pero la respuesta de la novia de Fernando Burlando terminó dejando a todas las panelistas asombradas.

“Me encanta el chinchulín, y me dijeron que es muy parecido el gusto de la placenta al del chinchulín”, dijo la modelo generando las carcajadas de las angelitas.

Juana Repetto también se comió la placenta de su bebé

Invitada a PH Podemos Hablar, otra famosa que reveló las bondades de comerse la placenta del bebé fue Juana Repetto. La influencer de la maternidad contó que cuando nació Belisario, su segundo hijo, tomó esa decisión e hizo que deshidrataran la placenta y la pusieran en cápsulas que luego ella se tomó. Según la hija de Reyna Reech, comerse la placenta ayuda a superar la depresión postparto, entre otros beneficios, y además Sebastián Graviotto "se manda una cápsula de placenta" cuando vuelve del boliche con resaca. Una moda que llegó para quedarse en la Argentina.