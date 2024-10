Bake Off Famosos: preocupación por la vuelta de Callejero Fino, ¿seguirá en el reality?

Muchas especulaciones se abrieron después del faltazo de Callejero Fino en Bake Off Famosos , programa emitido el pasado jueves. Es que el cantante no pudo ir porque según Wanda Nara “tenía unas líneas de fiebre”, pero faltó a una gala de eliminación. Una jornada muy importante.

Al fin esa noche no se fue nadie del certamen, los cinco se quedaron y el mal humor -captado en algunas ocasiones en los participantes y jurados- demostrarían que no gustó nada que no fuera Callejero Fino al programa.