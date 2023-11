Bailando 2023: una nueva pareja quedó eliminada y Marcelo Tinelli tomó una decisión sorpresiva

Mientras tanto, Marcelo Tinelli destacó la importancia de pasar esta ronda, ya que a partir de entonces cambiarán las reglas de eliminación: “A partir de ahora es un tubo donde entraste, o salís o llegás hasta el final. La próxima ronda hay que esmerarse y mucho porque se van dos parejas”. De esta manera, el jurado comenzó a emitir su voto y a salvar a las duplas por distintos méritos. La primera afortunada fue: Kenny Palacios y Morena Sánchez.

Luego, en contra de la difícil ronda que le había tocado, la suerte benefició a Tuli Acosta. “Te salvamos porque sos nueva y fue una bienvenida horrible la que te dio el resto del elenco. Segundo, amparado en que eras desconocida no registraron a tu bailarín. Bailarín que viene de pasar de una famosa a otra, de un día hacia la siguiente gala. Me parece que los famosos no pueden ver más allá de sus ojos. Estoy contento de salvarlos. Felices de tenerlos”, dijo Marcelo Polino al dar su veredicto.

Acto seguido, el conductor le preguntó a la cantante si había sufrido la situación: “Si, mal, no quiero estar más acá, de verdad, no me lo hagan de nuevo por favor. Es que me transpiraban las manos, estaba temblando, gracias por hacerme este sufrimiento más corto. Tengo un compañero increíble, super profesional”.

La tercera pareja salvada fue la de Coti Romero. Inmediatamente, al escuchar la decisión, el equipo del streaming del Bailando explotó de alegría. Cristian Vanadía, Mariano de la Canal y la Tía Sebi bajaron a abrazar a la exparticipante de Gran Hermano. “Las cuatro parejas merecen seguir, me gustan los cuatro equipos, pero Coti fue la que peor eligió compañero que la hundió mal, venía bailando muy bien y Cris la terminó de liquidar”, sostuvo Ángel al detallar que la salsa de tres con Vanadia la había perjudicado.

La última pareja salvada de esta noche fue la de Juli Castro y Rodrigo Avellaneda. “Me encanta esta pareja, son súper frescos. Tiene muchos seguidores que hace que sea un ida y vuelta este show, así que quiero verlos bailar más. La tienen que romper, son maravillosos los dos, vengan con esa fuerza y ojalá que esto les de impulso para seguir hasta la gran final”, afirmó Carolina Pampita Ardohain al dar su decisión. “Estaba muy nerviosa, ahora más que nunca, estoy más motivada que nunca, esto me dio un cachetazo literal. Gracias Caro por salvarnos”, agregó Juli.

Con este panorama, dos parejas debieron enfrentar la decisión final: por un lado Mónica Farro junto a Rodrigo Jara, y por el otro Juliana Díaz y Rodrigo Gutta. Con la tensión acostumbrada, el conductor sostuvo el sobre con el resultado y expresó: “La decisión de la gente, la pareja que sigue en el certamen sigue con el 57,6%. La pareja que deja el certamen lo hace con el 42,4%. Están entre los 23 mejores del Bailando…Juliana Díaz y Rodrigo Gutta. Son finalistas de este Bailando 2023″.

Ante el resultado, Farro no pudo ocultar su tristeza: “Una pena la verdad, tenía muchas ganas de quedarme, sabés cuánto hace que tengo ganas de estar, igual gracias a la gente que votó, tenía mucho más para dar”. Sin embargo, en lo que parecía una emotiva despedida, Marcelo le dio una noticia inesperada. “Igual tengo una sorpresa para darte después, hoy te vas del certamen pero después en la semana tengo una sorpresa para darte. Hoy se retira Mónica Farro y gracias”, afirmó, dejando la puerta abierta para una novedad en la próxima semana.