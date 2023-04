Atención fanáticos, vuelven los Power Rangers: cuándo y por qué pantalla

Con gran parte del elenco original la película, que les volverá a dar vida a los héroes, trae en un viaje del tiempo a la malvada Rita Repulsa. Ella regresa y serán los guerreros quienes deberán metamorfearse en busca del bien.

Los Rangers se preparan para volver a la pantalla grande

Serán 55 minutos a pura acción y nostalgia para quienes crecieron con los Ranger de colores. La película tendrá a Walter Emanuel Jones como Zack Taylor (el primer Ranger Negro) y David Yost como Billy Cranston (el primer Ranger Azul).

También estará Steve Cardenas como Rocky De Santos (el segundo Ranger Rojo), Karan Ashley como Aisha Campbell (la segunda Ranger Amarilla), Johnny Yong Bosch como Adam Park (el segundo Ranger Negro) y Catherine Sutherland como Kat Hillard (la segunda Ranger Rosa). Además, dirá presente Richard Horvitz, el encargado de dar vida al asistente robot de Zordon, Alpha 5.

Latino Songs Music 2020 - Nicky Jam, Luis Fonsi, Ozuna, Becky G, Maluma, Bad Bunny, Thalia, Shakira

Sin escalas

Así fue el ascenso que tuvo esta marca registrada de los Power Rangers. No hubo nin@ o adolescente que no tuviera algo de sus héroes y hasta incluso cumpleaños con su temática en muchos países del mundo. Pero, ¿cuándo fueron sus primeras apariciones?

La primera versión de “Mighty Morphin Power Rangers” hizo su aparición en 1993 por Fox Kids tratándose, más que nada, de una adaptación estadounidense de la serie japonesa “Super Sentai”. Y sin pensarlo empezó a ser la serie más vista en los 90’, no sólo en el país del norte, sino en distintas partes del mundo.

Luego se hizo una cuarta temporada “Power Rangers Zeo” y presentó al equipo recibiendo nuevos trajes y Zords para luego dar el gran salto en 1995 con la primera película. Dos años más tarde se hizo otra “Turbo Power Rangers” y en 2017 hubo una remake.

Tristes ausencias

Son algunas que se extrañarán este miércoles por la pantalla de Netflix. Sobre todo, serán ausencias dolorosas como la de Thuy Trang (Trini Kwan, la primera Ranger Amarilla) y Jason David Frank (Tommy Oliver, el Power Ranger Verde), fallecidos en 2001 y 2022, respectivamente.

Además, dos Ranger no dirán presente pero por otras causas. Amy Jo Johnson (Kimberly Hart, la Ranger Rosa) no quiso aceptar el papel (algunos dicen que no quiere aparecer 30 después en la pantalla) y sigue ligada al mundo del espectáculo en su rol de directora. Mientras que Austin St. John (Jason Lee Scott, el Ranger Rojo) fue arrestado por fraude relacionado con un préstamo gubernamental por la pandemia el pasado año y no fue convocado para lo que será el gran regreso de los Power Rangers. ¿Están listo para la metamorfosis queridos héroes?