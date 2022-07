Así fue el emotivo encuentro entre Lali Espósito y la nena mendocina víctima de bullying

Luego del show, Lali Espósito quiso conocer a la nena y le regaló una remera del Disciplina Tour. Agustina fue al show acompañada por sus padres que le agradecieron profundamente a la cantante el gesto que tuvo con su hija.

lali espósito 2.jpg El abrazo de Lali Espósito y Agustina.

Las imágenes de Agustina llorando porque no quería ir a la escuela se hicieron virales el pasado abril. Fue la tía de la nena la que la filmó la angustia de la menor porque la trataban mal. “No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda”, decía Agustina llorando.

Ese video recorrió el país y la primera en verlo y conmoverse con él fue Lali Espósito que le envió un mensaje a la pequeña a través de sus redes sociales. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica. Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, le dijo la cantante en un video.