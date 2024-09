Aseguran que Pampita descubrió que su marido se mensajeaba con al menos 10 famosas

Bertero fue contundente: “Estaba buscando a una chica del medio. Estas mujeres se daban cuenta que el encare venía más por el lado del cholulismo y de querer colgarse. Las mujeres se dan cuenta si un hombre las busca por quiénes son o por otra cosa. Si estás tomando un café y aparece un fotógrafo, ¿quién lo llamó? Es un lugar perdido en medio de Capital Federal, no es que hay paparazzis como antes. Ya van a salir los chats”.

Video del informe de “Mañanísima” sobre Roberto García Moritán:

Embed - GARCÍA MORITÁN SE HABRÍA MENSAJEADO CON AL MENOS 10 MUJERES FAMOSAS ANTES DE CASARSE CON PAMPITA

En “Socios del espectáculo” hablaron de tres famosas con las que salió Moritán antes de conocer a Pampita. Rodrigo Lussich arrancó diciendo: “Esto es una sorpresa absoluta. Nadie sabía de este romance de Roberto con Camila Velasco, así que estamos realmente descolocados”.

Y agregó: “Él salió con dos famosas, si bien hubo muchos nombres que sonaron. Una es Juana Viale, y la otra es Majo Martino, él estuvo con las dos. Bueno, lo de Juana se dijo que habían sido unos besos, pero quién sabe. ¿Gente grande dándose nada más que unos besos? En fin. Con Majo Martino hubo salidas a cenar, paseos, muy buena onda, que se yo”.

Yanina Latorre aseguró que Pampita dijo basta

La mujer de Diego Latorre contó en LAM: “Pampita está separada. Ella se cansó. No hay una tercera persona, sino que él está muy en su rol político, me dice esta persona. Además, él no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”.

image.png Pampita y su marido Roberto García Moritán

Yanina aseguró que Pampita “le reconoció a sus íntimos que se casó muy rápido y se enamoró porque le pareció ‘un dulce’, y después se fue dando cuenta que es un nabo”.