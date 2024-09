Quién es la periodista señalada como tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Qué pasó entre Pampita y Roberto García Moritán

"Esto viene de largo, por lo menos de hace un año. Pasaron cosas y ella le habría puesto un ultimátum", empezó por relatar la panelista. Luego, explicó: "Ella le encontró mensajes el año pasado, en la época del Bailando, con una periodista. No sé si consumaron". A esto, De Brito deslizó: "Una periodista que tuvo algún que otro escándalo recientemente".

image.png Marcelo Pagano, periodista señalada como tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Estas especulaciones se suman a las recientes declaraciones de Pagano en donde confesó que tuvo un romance con un funcionario que "le rompió el corazón". Por este motivo, todos apuntaron a que ella es la "culpable" de la separación, sin embargo, en LAM dejaron en claro que es "por un rejunte de cosas",

Pampita es una de las celebridades televisivas más populares de los últimos años y por ese motivo cada suceso de su vida privada cobrarelevancia pública. En ese contexto, las recientes declaraciones de su esposo, Roberto García Moritán, sobre su relación tuvieron repercusión tras los rumores de crisis.

El periodista Daniel Gómez Rinaldi se refirió a los rumores de separación entre la exjurado de Bailando por un sueño y García Moritán. "Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento, hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión", comentó el panelista en el ciclo Implacables, conducido por Susana Roccasalvo.

"Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor", contó el periodista en alusión a lo que le respondió Moritán. Por su parte, Susana Roccasalvo bromeó: "Capaz estaban pintando la habitación, y él se fue a un hotel".

"Ella es re rata. Te ahorra hasta el último centavo. Es el primer consejo que le da a todas las chicas nuevas. Me lo dijo ella". Por último, recordó una anécdota vintage de la modelo: "Iba a los desfiles cuando era famosa y se iba en subte porque no quería gastar en taxi, así iba comprando propiedades", comentó el periodista en su ciclo de espectáculos, LAM.