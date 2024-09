Denunciaron a Pampita y a su marido por explotación infantil

Video de Pampita con su hija Ana

Embed - PAMPITA EMOCIONADA: Así fue el momento en que Ana García Moritán dijo "mamá" por primera vez

El ex conductor de “Intrusos” escribió: “Y los que los usan con fines comerciales para promocionar marcas o rascar notas en los medios deberían ir presos por explotación infantil”.

Moritán no se quedó callado y le contestó: “Qué lindo es estar en la vereda de en frente de tipos como vos. De un lado familias con banderas argentinas y del otro, delincuentes tirándole toneladas de piedras a la policía. Se les terminó el curro, Jorge”.

Los cibernautas se metieron en la discusión y soltaron frases muy fuertes, recordando los conflictos de Rial con su hija mayor: “Estuviste bueno, yo le hubiera dicho que por lo menos mí hija me acompaña, no como a vos que están esperando para llevarte las manijas del cajón, que sería lo más leve”; “Es que la hija ni le habla, Robert”; “Tal vez a él le gustaría ir a las marchas con sus hijas… Ah no, perdón, sus hijas no le hablan por mal padre, mala mía”; “Jorge Rial, vos enseñándole a un tipo ejemplar como ser padre es como escuchar a Nicolás Maduro hablando de libertad, a Cristina Kirchner hablando de honradez o Alberto Fernández hablando contra la violencia a la mujer”.