Ariel Rodríguez Palacios adelantó quién se irá de Gran Hermano y se armó el "tole tole"

“Este lunes se va una mujer. ¿Puedo dar un dato más? El mano a mano define quién gana Gran Hermano. Anoten: esta semana se va Furia y la próxima Darío. Si esto no pasa la semana que viene no vengo”, lanzó picante.

Rápidamente, desde las redes sociales el fandom de Furia advirtió que llevan invertidos muchos millones de pesos bancando a la participante para que logre ganar el juego, por lo que si Juliana llega a quedar eliminada harán una denuncia por fraude, asegurando que están "organizados".

La polémica con Juliana por sus dichos sobre el HIV

Por otro lado, Furia volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que en diálogo con Emmanuel, se refirió a la novia del Chino, Marisol, y a lo que ella percibió como una mala relación durante su estadía en la casa. "Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver", dijo.

Y continuó: "A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?".

A raíz de sus comentarios sobre el HIV (VIH - siglas en inglés del virus de la inmunodeficiencia humana), los seguidores del programa comenzaron a viralizar el clip en las redes y a pedir algún tipo de sanción para la jugadora. Aunque, hasta el momento, en el programa no se tocó el tema. No obstante, los fans dejaron una catarata de mensajes pidiendo que la producción se expida sobre lo sucedido.