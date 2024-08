Apareció un supuesto hijo no reconocido de la sanjuanina Beatriz Salomón y exige la exhumación de su cuerpo

La periodista arrancó diciendo: “ Públicamente conocido como el hermano de Beatriz, lo voy a decir en potencial por una cuestión legal, Guillermo le pide a la justicia una exhumación del cuerpo de Beatriz. Guillermo , el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz, pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz si no su hijo ”.

D’amato remarcó: “Todo esto está en la justicia, no es que es invento mío, que me desperté y me golpeé la cabeza. Guillermo Salomón le pide a la justicia que tome cartas en el asunto, la justicia lo escucha, entiende, investiga y está en proceso de pedir la exhumación del cuerpo de Beatriz a pedido del ADN de Guillermo”.

La periodista indicó que ya todos lo sabían dentro del círculo íntimo de Beatriz: “Según cuentan personas allegadas a la familia (y cuando digo la familia, digo a toda la familia, no solamente a la familia Salomón), era algo que para la familia era sabido”.

La muerte de Beatriz Salomón

La actriz y vedette falleció el 15 de junio de 2019, a los 65 años. Se encontraba internada en el Hospital Fernández desde el 4 de junio por una recaída en su tratamiento por un cáncer de colon, enfermedad contra la que luchó durante un año.

Sus dos hijas fueron su sostén hasta el final: “Con Noelia y Betina somos muy compinches. Vamos las tres juntas para todos lados. Ahora se han mimetizado bastante conmigo; me doy cuenta en sus looks, en sus vestimentas y el maquillaje. ¡Me encanta que sean coquetas! Cuando puedo les remarco (tal vez está mal) que yo estoy criando dos prin-ce-sas. Me costó, y me cuesta mucho, criarlas. Quiero que sean dos mujeres divinas y encuentren dos maridos maravillosos. Que no se equivoquen como yo”.