Antonio Laje expuesto: sale al aire un chat privado que lo deja muy mal parado con América

El móvil del ciclo estaba saliendo al aire desde exteriores y mostraba el fallecimiento de una persona en las vías del tren. Al volver al piso, desde el control hubo un error y se pudo ver el chat privado entre Antonio Laje y alguien del canal, se estima que era un productor.

En la conversación privada se leía cómo Laje decía lo siguiente: “Y sí. Lo va a liquidar. No sé qué programa estará. Igual este canal ya está hundido. Si vos no sabés explicarte a dónde ir, no me grites”.

antonio laje 2.png

La captura estuvo al aire solo unos segundos pero fue suficiente para que los televidentes la tomen y se la envíen a Jorge Rial que hizo dulce con el chat en Argenzuela, por C5N.

“Me dicen que salió al aire a las 8:44. ¡Salió al aire!”, se burló Rial.

Malas noticias para Laje en medio de un proceso de reestructuración de América. Daniel Vila ya se quedó sin el programa de Viviana Canosa y ahora está en duda qué pase con otros conductores como Alejandro Fantino.

El destino de Antonio Laje podría quedar sentenciado por esa captura donde habla mal de América. Habrá que esperar.