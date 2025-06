Antonela Roccuzzo deslumbra y marca tendencia: mirá qué se puso y cómo pensás que le queda

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención en redes sociales al publicar una fotografía en la que mostró uno de los looks más comentados del momento. En la imagen, se la ve vistiendo un jean wide leg en tono gris claro, una prenda conocida por su corte holgado que parte desde la cadera y cae de manera amplia hasta los tobillos. Este modelo en particular destaca por su tiro alto, un detalle muy característico de los años 90, y por las aberturas laterales adornadas con botones metálicos, que aportan una nota distintiva y contemporánea.

image.png

El regreso del wide leg al guardarropa femenino tiene motivos de sobra: su silueta holgada ofrece comodidad, frescura y versatilidad, además de mantener una estética favorecedora para diferentes figuras. Antonela, siempre atenta a las tendencias, pero sin perder la practicidad, optó por un look que mezcla prendas de presencia cotidiana con guiños a marcas de lujo, moviéndose entre ambos universos de moda con soltura.

El equilibrio visual fue otro de los puntos fuertes del outfit: el pantalón de corte generoso encuentra su contrapunto justo en el top ceñido. Se trata de una combinación sencilla que funciona a la perfección cuando el objetivo es mantener las proporciones. Para acentuar aún más el estilo relajado, la mujer de Lío eligió un peinado sencillo, con el cabello suelto y raya al medio, y un maquillaje minimalista, sin exceso de productos ni colores llamativos.

image.png

El jean wide leg se consolida definitivamente como prenda comodín, ya que puede resultar igual de efectivo para un look formal si se lo lleva con blazer y tacos, o para una apuesta casual, como hizo Roccuzzo, con remera y zapatillas. Su elección fue la opción más relajada, donde cada detalle refuerza el espíritu descontracturado y actual que caracteriza a la moda urbana del presente.

La oriunda de Rosario se destaca por imponer tendencias a partir de elecciones de vestuario sencillas, donde cada prenda forma parte de una selección cuidadosamente pensada. En esta oportunidad, su look no solo expresa una inclinación por la moda, sino que también refuerza el auge del estilo práctico y confortable, una preferencia que domina no solo las pasarelas internacionales sino también la vida cotidiana.

Con una comunidad de más de 39 millones de seguidores en Instagram, cada publicación de Antonela Roccuzzo multiplica su impacto de inmediato. Su preferencia por este tipo de pantalones posiciona a la prenda como un básico imprescindible para el guardarropa de 2025. Su influencia trasciende lo deportivo y consolida su lugar como referente de estilo a nivel global.

De hecho, para dar cuenta de cómo se pasea entre los looks urbanos y más formales, hace poco más de 15 díasfue tapa de la revista Vogue México.

En una de las tomas llevó un conjunto de dos piezas en color celeste, compuesto por chaqueta corta y falda, con bordes en negro que delineaban la silueta. Lo combinó con un top oscuro y accesorios dorados. El peinado era suelto, parcialmente recogido.

En otra de las imágenes capturadas por Lucas Ricci, usó un vestido largo sin mangas, de diseño bicolor: negro ajustado en la parte superior y blanco drapeado desde la cintura hasta el suelo. Lo completó con un collar de cadena dorada gruesa.

Según la publicación, para esta ocasión en particular, incluyó creaciones de Carolina Herrera, Chanel, Pucci, Schiaparelli, Michael Kors Collection y Ankvas, además de joyería de Tiffany & Co..

