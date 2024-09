Anita, la hermana de Lali Espósito, sufrió un brutal accidente: "Me tuvieron que sacar un pedazo de cráneo"

La joven recordó cómo, en 1986 , cuando vivía en Santiago del Estero con sus padres, se cayó por las escaleras mientras estaba en la guardería: “Cuando tenía dos años, mi mamá trabajaba y yo iba a la guardería. Había como unas escaleritas, yo iba leyendo como un cuentito, eso es lo que me cuenta mi madre, yo era muy pequeña, parece que alguien pasó más rápido, yo me asusté, me desbarajusté y me caí. Con el último escalón me rompí todo (el ojo) ”.

Anita rememoró: “Imaginate, Santiago del Estero en el ‘86 a cráneo abierto. Y casi no la cuento, pero durante 16 años se filtró una sinusitis que absorbió los huesos desde atrás del ojo, y el ojo no tenía donde apoyarse”.

La joven remarcó: “Ese accidente que no se soldó bien, devino cuando fui más grande en una operación súper grande que me tuvieron que sacar un pedazo de cráneo, reconstruir el ojo. Una locura después todo lo que me tuvieron que hacer. Me sacaron una capa de mi cráneo y con ese mismo hueso me armaron mi ojo”.

Anita contó: “La única sintomatología que yo tenía era que yo tenía un ojo raro, yo me veía en las fotos y en los videos y siempre decía: ‘Eso no me gusta’. Por eso no tenía ni fotos ni videos, porque yo siempre me veía algo raro. Y todos me decían que era solo yo, que siempre me tiraba abajo, que siempre me veía fea, entonces me fui sola al oftalmólogo y ahí vio que este ojo demoraba un segundito más en enfocar, llegaba un poquito más tarde que el otro”.

Este pequeño retraso visual, fue fundamental para identificar un problema mucho más grave. “Primero me mandaron a hacer una tomografía porque pensaban que tenía un tumor, y ahí fue que me operaron”.

Anita, la hermana de Lali Espósito contó el terrible accidente que sufrió cuando tenía dos años