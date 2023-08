Ángel de Brito sorprendió al revelar quién será su sexta angelita titular: "Es una histórica"

MAITE PEÑOÑORI: la SEXTA ANGELITA TITULAR en LAM

Consultada por el tema, la periodista contó: “Yo me había ido de LAM a fines de 2021. ¡Soy como reincidente! No lo había contado porque no había firmado, y yo hasta que no termino todo no digo. Yo se lo negué a todos los que me preguntaban. Yo me había ido bien del programa”.

Sobre su abrupta salida de “Intrusos”, Maite evitó cualquier polémica: “Fue un ciclo terminado, cada vez que me escribían decía que estaba re contenta en el programa, de verdad que en el grupo nos llevamos muy bien todos. Además, estaba con Guido y Pampito, que son amigos. Con Flor la mejor, muy buen clima, algún otro roce que hubo fue al aire… pero bueno, se fue generando un desgaste y no con la parte del grupo”.

Maite Peñoñori se despidió de Intrusos: "Es una decisión personal"