Ángel de Brito destrozó a Úrsula Vargues por sus polémicas visitas a Alberto Fernández: "Reina de la nada"

El ex presidente Alberto Fernández se convirtió en tema de interés nacional tras la aparición de un video donde se lo ve en una situación muy comprometedora con la influencer Tamara Pettinato ; l uego de este escándalo, comenzaron a circular nombres de otras famosas que habrían visitado al mandatario con fines poco claros durante la cuarentena por COVID.

La modelo Úrsula Vargues es una de las figuras a las que acusan de haber tenido vínculos íntimos con el ex presidente; Ángel de Brito compartió un supuesto tuit que habría escrito la joven: “Mirá vos, antes que salga el video: ¡si, le chupé la… al presidente!, pero no es un genocida como el que votaron ustedes, chiquis. Buenas noches”.

La modelo acusó al conductor de LAM de hacer campaña en su contra usando un posteo falso: “Che, rey del chimento, ¿no chequeás la info antes de publicarla y violentar así la dignidad de una mujer? Y la señora Yanina Latorre, ¿si te tirás al río, se tira también? Es fake este tuit y lo sabés. Espero te retractes por esta vía o, caso contrario, será ante un juez”.

Úrsula-Vargues.jpg Úrsula Vargues, la apuntada por Ángel de Brito

La fuerte respuesta de Ángel de Brito a Úrsula Vargues

Ángel le contestó: “Reina de la nada misma, ¿ya explicaste a qué corno fuiste a ver al violento a la quinta Olivos mientras se morían 130 mil argentinos? Segundo, ¿seguís militando a todas estas mierdas? Tercero, si es fake, me retracto. Beso, y te deseo un éxito en la vida. Que te llegue”.

posteo angel web.jpg El posteo de Ángel de Brito

Úrsula le respondió: “No sabía que era tu reina. La verdad, no tenía mucha esperanza en tu retractación. Pero mi abogado Gregorio Dalbón me dijo que eras un caballero, o algo así… Agradezco tus disculpas y que te hayas retractado. Buena semana, rey”.

De Brito se quedó con la última palabra: “No me quedó claro a qué ibas a Olivos en pandemia. ¿Cómo, siendo tan poco representativa, llegaste a ese lugar? ¿Cómo era tu relación con Alberto? ¿Por qué la confianza? ¿No te parece contradictorio mientras morían 130 mil argentinos? ¿Mientras no podíamos velar a nuestros muertos? Cuando puedas, entre todas tus ocupaciones, ¿me contás? Beso, mujer pletórica de dignidad. Eres una inspiración para todas las chicas”.

El video del fuerte mensaje de Ángel de Brito contra Úrsula Vargues