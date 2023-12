Ana Rosenfeld contó los motivos de la grave crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Cuando Wanda fue invitada a participar del ‘Bailando’ de Italia, por supuesto que hubo, dentro del grupo familiar, los que estaban a favor y otros en contra. Quienes querían que fuera era porque sabían que la iban a ver bien, activa y emocionada… pero, técnicamente otros tenían miedo que el bailar la cansara. Y, sin embargo, ella quiso mostrar que estaba sana y que podía. Creo que fue una gran lección, no solamente para todos nosotros, porque llegó a ser la ganadora, pero también una emoción para su familia al ver que su mami está bien y tiene energía”, arrancó la letrada.¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reconciliados?: fotos reveladoras

Y agregó: “Además ella logró que Mauro aceptara, porque ella decía que quería separarse de él porque no la dejaba ser, porque quería trabajar y él no quería , bueno, pero él aceptó que Nara potencie su actividad empresarial y su trabajo en los medios”.