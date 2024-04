Alfa reapareció tras ser denunciado por robo y agresión: qué dijo

¡Todo mal! L-Gante sufrió la peor venganza de su ex novia: "Ella optó por ..."

El ex “ Gran Hermano ” negó todo: “ Yo no puedo creer que por un punto de rating se junten seis personas a hablar tantas boludeces ”. Alfa contó que está yendo a buscar “repuestos” para reparar el auto que “le destrozaron”.

El galán denunció que todo es una maniobra de la mujer con la que chocó para sacarle dinero (“Vos sos ‘Alfa’, tenés plata, pagalo vos”) y negó haberse quedado con las llaves del vehículo ajeno (“¿Para qué quiero yo las llaves de un auto viejo?”).

La versión de LAM

Ángel de Brito contó: “Hay una denuncia, que la calificación legal del hecho es ‘robo’ para Alfa. Esto sucedió hace un mes. Y que hubo un encontronazo con nuestra cámara. Dijo no saquen este material y expresó: ‘te voy a hacer responsable a vos. Te lo prohíbo’”.

El conductor remarcó: “Esto fue hace un mes, la fecha de inicio fue el 25 de marzo. Le robó a una persona unas llaves y en el acto de ese robo empuja a una persona y se da a la fuga. La persona a la que empujó es mujer, quien denuncia a Alfa”.

El panelista Pepe Ochoa dio más detalles del escándalo: “La mujer no es famosa, hablamos con ella y no quiere salir a dar declaraciones porque tiene miedo, le tiene miedo a lo mediático. No está tranquila por el personaje que es Alfa”.

Según los periodistas de LAM, Alfa chocó con la mujer y luego se puso violento con ella: “Alfa se acercaba cada vez más a su vehículo y estaba cada vez peor. Y ella estaba más atemorizada por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar. Ella circuló unos mil metros, se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente, refiriéndose a viva voz. ‘Te vas a arrepentir'”.