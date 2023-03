Alfa de Gran Hermano blanqueó su relación con una joven de 21 años: ¿Quién es?

Entrevista El otro Alfa, el ex Gran Hermano, íntimo

Ante la insistencia de los panelistas de Georgina, “Alfa” declaró: “Delfina es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips”.

Alfa habló de los rumores de romance con Delfina Wagner, 41 años menor que él - A la Barbarossa 2023

Santiago contó de qué manera logró atraer a la joven: “No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema ‘De nada sirve’ de mi amigo Moris. Entonces le dije: 'Estoy yendo para Pepino, ¿querés venir?. Y vino”.

El mediático no ahorró elogios para Delfina: “Tiene un nivel intelectual que me asombra. Además, es muy bonita”. Nancy Pazos se indignó con estas palabras y le dijo al invitado, prácticamente a los gritos: “¡Tiene 19 años!”. “Alfa” le retrucó: “¿Y qué edad tienen tus hijos? ¿Y vos no podés compartir divertirte y aprender de ellos?”.

La periodista aceptó el argumento, aunque no parecía demasiado convencida: “Sí, obviamente”. Walter dejó en claro que podría ponerse de novio e incluso contraer casamiento con la joven: “Me puedo enamorar y me puedo casar porque no es mi hija”.

Al escuchar estas palabras, Nancy no aguantó más y le exigió: “¡Metete con una de tu edad!”.

El vínculo de "Alfa" con Camilia Lattanzio.

En “Gran Hermano”, Santiago estuvo muy cerca de Cami, su compañera de 21 años y, cuando lo consultaron por este tema, él respondió: “El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”.