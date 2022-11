Alfa enloqueció por la comida y amenazó con irse de la casa

Gran Hermano 2022: un secreto arruinaría una pareja conformada en el reality

La respuesta del participante más longevo del certamen le respondió: “No soporto la imbecilidad de algunos. Ya es la segunda vez que esta piba (Lucila) me jode con la comida. Si ella es una gorda inmunda, que lo único que piensa es en la comida es problema de ella”. Segundos después, esta charla fue abruptamente cortada por Pluto TV.

Luego de unos pocos momentos, la transmisión volvió a tomar su curso normal y Alfa pasó de estar en el sillón del patio de la casa a estar en la habitación que comparte con el resto de los participantes masculinos. En esta se lo vio cambiándose para cenar junto a resto de los nominados.

El enfrentamiento entre Alfa y La Tora por la comida

"Para vos no hay, vos no pediste", es lo que Lucila junto a Mora le dijeron a Walter, quien al escuchar esto aseguró que si para él no había entonces no comería. "Sabes lo que pasa, que yo siempre pienso en todos y no podes decirme que yo no pedí", lanzó el hombre de 60 años. En la misma línea aseguró: "Vos me estás jodiendo, yo cuando cocino no le digo a alguien que no me pidió".

Cabe recordar que este domingo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación, donde Alfa, Juan, Agustín y Mora son los candidatos para ser el tercer participante en abandonar la competencia. Sin embargo, teniendo en cuenta los comentarios que se están produciendo en las redes sociales durante las últimas horas, la joven es la que tiene más posibilidades de dejar el reality.

Es fundamental recordar que Walter, por tercera vez consecutiva, fue uno de los más votados por sus compañeros y quedó en la placa de nominados. A diferencia de las oportunidades anteriores, el participante no fue salvado por la compañera que ganó la prueba del líder, tal como lo hicieron Martina y Maxi en su momento.

“Alfa es un gran compañero, me canta, me lleva el café. Pegamos una buena relación y nos cuenta anécdotas que no sabemos si son reales o no porque conoce a todo el mundo”, dijo la exlegisladora sobre Walter, quien cortó con su racha de dos salvaciones y ahora deberá someterse al voto del público.