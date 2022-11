Alex Caniggia contra la Selección: "Pecho frío"

No era lo que esperábamos. Perder contra Arabia Saudita no estaba en los planes de la Selección Argentina pero ocurrió. Entre la bronca y la frustración hubo muchos que criticaron a la scaloneta y uno de ellos fue Alex Caniggia .

Hijo de un exjugador de la debería entender mejor que nadie que a veces no alcanza con jugar bien. Sin embargo, no tuvo piedad con la Selección y se descargó con todo en sus redes sociales.

“¡Qué golazo! Dibu (Martínez) te la comiste doblada”, dijo Alex Caniggia en un posteo de Instagram cuando Arabia Saudita hizo el segundo gol. Pero el ataque del mediático Caniggia no terminó allí sino que siguió recomendándole qué hacer al Dibu Martínez.

alex caniggia 1.webp

El "emperador", le pidió al arquero que se dedique a hacer publicidades y que deje el fútbol. A cambio, sugirió que regrese a atajar el retirado Sergio Goycochea. “Volvé amigo”, puso picante en un comentario.

Pero no paró ahí Alex Caniggia. Más tarde, filmó videos a la salida de la cancha de Argentino Juniors. El hijo del Pájaro mostró los murales de Diego Maradona y comparó a la Selección Argentina de esa época con la actual. “Este sí que no pechea, vamos Diego. No como ahora que pechean con Arabia Saudia. El diego sí que sabe, los uno con los unos”, dijo furioso en su Instagram.

Como era de esperarse, fueron cientos los que salieron a matar al hijo de Mariana Nannis pero muchos otros se mostraron de acuerdo con sus apreciaciones.