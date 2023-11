Alex Caniggia contó cómo fue la pelea que le valió la expulsión de Gran Hermano España

“La cosa fue así: (José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'”, reconoció y explicó: “Y yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor (por Laura)”, insistió el mediático quien formó un gran vínculo con Bozzo. Si bien no mostraron las imágenes, esa situación terminó en un forcejeo entre los concursantes dejando fuera de competencia a Alex y también a Gustavo Guillermo, el ex chófer de la presentadora María Teresa Campos.

Por su parte, Alex agregó: ”Entiendo mi expulsión. Y como me expulsaron a mí también está bien que expulsaran a Gustavo, pero también tendrían que expulsar a Avilés”, insistió sobre el conflicto que inició en el cuarto naranja de la casa donde convivían. Aunque la presentadora le contestó: “Avilés solo habla, bien, mal, regular, lo que sea, pero solo habla”, explicó. “Te entiendo, Marta”, respondió Alex y continuó con su descargo.

Según explicó Caniggia, estaban juntos Laura y Alex cuando en ese momento José Antonio ingresó a los gritos insultando a la participante. Ahí el mediático la defendió echándolo de la habitación pero este se quedó. En ese momento apareció Gustavo en escena quien se involucró y ahí fue cuando se produjo el forcejeo, algo prohibido por el reglamento.

Tras el episodio se han viralizado algunas imágenes de cómo ha quedado la casa sin la presencia del argentino. Desde la cocina, se pudo apreciar a una de sus compañeras, muy angustiada mientras preparaba café. “Parece que estoy loca que hablo sola pero sé que no estoy sola. Sé que no estoy sola. No puedo estar sola en esto, nos hemos quedado huérfanas. El team naranja, ¡vaya team, tío! Se nos han llevado al capitán del barco, tío. Pero aun así, el capitán del barco también nos enseñó a navegar y el barco no se va a hundir”, expresó en voz baja mientras se refería a la ausencia de Alex.

En otro momento, se pudo observar el instante exacto en el que Gran Hermano les anunciaba a los participantes la medida disciplinaria que había tomado. “La organización del programa ha decidido expulsar a Alex y a Gustavo”, se escuchó con la voz metálica en off del locutor del programa. En ese instante, el resto de los hermanitos, sentados en el amplio sillón del living dispuesto frente a la pantalla del televisor, se mostraron enojados ante tal decisión. “¿Y Avilés?, que es el causante de todo, no, es el intocable”, expresó la conductora peruana. Junto a ella, dos compañeras asentían con la cabeza, pero otra la contradijo: “Y tú eres la que lo causó”. Entonces, la concursante le respondió tajante: “Por favor, yo no hablo contigo”.