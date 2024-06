Alejandro Fantino subió la apuesta en su pelea con Ricardo Darín: qué dijo

Ante esto, Fantino decidió recoger el guante: “No puedo entender que me lleves a Neura, a mi equipo y a mi a instalar la idea de que lo que nosotros decimos es porque nos mandan a decir. Nos ponés en un lugar muy incómodo, un lugar de mierda, bastante feo”. Y siguió: “Te metiste en el barro de la política argentina y querés salir limpio. En la Argentina los que hacemos política opinando estamos todos en el barro, yo me banco la que venga; ataques, operaciones, agresiones, difamaciones, es parte del juego”, dijo.

“No digas más que nos mandan a decir porque me rompe muchos los huevos. No me manda nadie a decir nada, ni Milei, nadie. El día que tenga que decir cosas que no me gustan lo haré, ya lo he dicho. Lo que pasa con este loco es que me gusta mucho más lo que está haciendo que lo que no. Tiene los huevos de un toro para desfinanciarlos a ustedes que han vivido toda la vida del Estado”, continuó.

En este contexto, el conductor se refirió al spot en apoyo al cine nacional al que Ricardo Darín le puso voz y que se presentó en el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: “Lo que decís vos es a título personal tuyo, no te lo mandan a decir, pero yo podría decir que lo que hiciste del Incaa te lo mandó a hacer tu hermana (Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices)”, remarcó.

“Él habla de lo que siente y los demás, si no opinan igual, son mandados a hablar. No es así, simplemente no coincidimos. Lo que sí me molesta es la justificación estúpida de pensar que la Argentina por lo mas importante que es conocida es el cine. Vos le pusiste audio a un spot donde un tipo como [Guillermo] Francella aparece de refilón, vos aparecés 17 veces y están todos los actores kirchneristas habidos y por haber... Si yo soy Darín digo: ‘no, pará, a Francella lo ponen esto nada más, no podemos hacer esto’. Yo no lo grabo”, arremetió.

Y subrayó: “No ves bien a este gobierno y está bien, pero hay que decirlo, papá. Vos lo decís a titulo personal y todo el resto somos sicarios. A mi me chupa un huevo, pero fundé un medio justamente para eso, para que no me rompan las bolas y no haya un solo ruido. Ustedes elijen la locación de la película y yo digo que en un país hecho concha hay otras necesidades. Todos están poniendo las bolas arriba de la mesa, entonces, si todos hacen un esfuerzo, ¿no hay prioridades? No hay plata, y lo que hay, hay que gastarlo en lo que realmente importa y lo que se necesita”.

“No hay guita para hacer explotar un Fiat 600 o para vender estampillas falsas. No hay plata para la prensa, para los grandes medios, los medianos y los chiquitos, lamentablemente”, concluyó.