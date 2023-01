Al borde del llanto, Darío Barassi se despidió de 100 Argentinos Dicen: "Estoy angustiado"

Una diosa siempre Sol Pérez desató una ola de memes con su particular look en Gran Hermano

"Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones. Pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida", arrancó diciendo Darío Barassi.

darío barassi 2.jpg Darío Barassi.

La despedida no duró mucho ya que esperaban para jugar en el último programa algunos de sus colaboradores como Colo, Gigi, Fede y Agus Mariani.

“Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción, que la desconocía. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño. Estoy angustiado, me cuesta soltarlo. Mi rutina de todos los días es venir acá, esta es mi familia, estoy ocho horas acá. Me ven desnudo, me ven contento, enojado, angustiado, a las puteadas, satisfacen mis necesidades, me putean, me educan...”, cerró muy emocionado.