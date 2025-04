Agredieron al periodista Roberto Navarro en plena calle: los detalles

De acuerdo a lo que se dio a conocer, el hecho tuvo lugar en horas de la tarde cuando Navarro iba andando por la vía pública. Una persona que todavía no fue identificada lo golpeó por la espalda a la altura de la nuca y sin mediar palabra .

Tras la agresión, Navarro logró ir por sus propios medios hasta una clínica donde se realizó chequeos médicos y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque con signos visibles del golpe.

La información la dieron a conocer en la radio de El Destape, medio que fundó el propio Navarro, a través del programa del periodista Mariano Martín. “Tiene la cara totalmente hinchada, muy golpeado”, señaló el conductor.

En tanto, añadieron en el programa Palo y zanahoria: “Ya estaba su familia y su entorno tratando de atenderlo”.

Por el momento, no se registró ninguna denuncia en la Policía de la Ciudad.

Luego de conocerse la noticia, varios colegas del conductor se expresaron a través de redes sociales, expresando su repudio al brutal ataque. Uno de los primeros en comentar sobre la agresión fue Ari Lijalad, que es parte del equipo de El Destape: “Repudio la cobarde agresión a Roberto Navarro mientras caminaba por el centro porteño y fuera agredido por la espalda. Mi solidaridad con él”.

Hoy martes, al comienzo de su programa radial, el propio Lijalad abrió la mañana con más detalles de la agresión que sufrió Navarro. “Ayer Roberto estaba en un hotel céntrico, en una reunión, y un hombre lo empezó a insultar. Le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en tuits, en los canales de televisión... y Roberto finalmente se paró para pedirle que deje de insultarlo. El hombre lo siguió insultando y se empezó a poner más violento, y mientras Roberto intentaba pedir que pare y le decía a la gente que estaba ahí para que interviniera, vino otro hombre y le pegó por detrás un fuerte golpe en la cabeza”, explicó el conductor.

“El golpe es grave, le generó un hematoma en la cabeza. En el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar por lo menos 48 horas porque es una persona anticoagulada. Y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo dentro de la cabeza. Y por la edad de Roberto, eso puede suceder en las primeras 48 horas. No está fuera de peligro y estamos pendientes de su evolución clínica”, preciso el periodista al aire de El Destape Radio AM 1070.

Por su parte, Jon Heguier también se expresó en X, donde señaló: “La Argentina de hoy. Abrazo y fuerza @robdnavarro”.

A su vez, Carlos Maslatón se solidarizó con el periodista y aguarda su “pronta recuperación”. En 2017, Navarro vio la necesidad de un espacio independiente. Así nació El Destape, inicialmente en plataformas como YouTube, donde retomó su programa homónimo.

Con el tiempo, este programa se consolidó como un portal de noticias y una radio digital. A través de este proyecto, Navarro continúa ejerciendo su labor periodística con un programa diario que va de lunes a viernes.

Agredió a un periodista en los alrededores del Congreso y fue detenido

Un mes atrás, un hombre de 43 años fue detenido en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de agredir a un periodista del canal TN mientras cubría una manifestación en inmediaciones del Congreso de la Nación. La captura se concretó tras un análisis de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar al sospechoso.

El agresor fue identificado como David Gabriel Olivera, oriundo de La Matanza. Según fuentes policiales, el ataque ocurrió mientras el periodista realizaba una cobertura en vivo. Olivera habría golpeado al cronista por la espalda antes de retirarse del lugar.

El procedimiento de detención fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Tras interceptarlo en la avenida de Mayo y Santiago del Estero, los efectivos secuestraron una bandera argentina que Olivera tenía en su poder y que coincidía con la que portaba en las imágenes del ataque.

image.png Cámaras de seguridad identificaron al sospechoso como David Gabriel Olivera, quien habría atacado al periodista por la espalda

Tras el arresto, Olivera fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. No se han brindado detalles sobre la causa judicial ni las posibles imputaciones.