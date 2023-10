Afirman que una conocida pareja de la farándula argentina cortó tras varios años

“Yo les voy a confirmar porque Nito lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”, lanzó el conductor de LAM, dejando en claro que el matrimonio ya no estaría junto.

“No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande”, agregó, en referencia a la postura de Artaza de asegurar que sigue junto a Milone.

Y cerró: “A mí me cuenta que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”.

FUERTE FRASE DE NITO ARTAZA SOBRE POR QUÉ NO TUVO HIJOS CON CECILIA MILONE

En septiembre de 2020, Nito Artaza había hecho un mea culpa y reveló por qué no tuvo hijos con su esposa, Cecilia Milone.

“Sinceramente, lo hablé mucho con ella. Yo decía ‘bueno, dale, vamos, quiero ahora’... Y ella me dijo que seamos responsables con esto, dice con toda razón que estamos más para el jubileo que otra cosa. Yo me siento responsable de esa demora”, reconoció el artista en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

A la vez, remarcó que el amor que sienten el uno por el otro es inmenso pero que cree que un hijo hubiera coronado el romance. “Me hubiera gustado que este gran amor tuviera algo más, intermitentemente estuvimos mucho tiempo juntos. Ella ha hecho mucho para que mis chicos estén muy unidos también”, contó en referencia a que su pareja se lleva bárbaro con sus hijos. Y cerróm muy enamorado: “Cecilia me cambió la vida y me hace muy feliz”.

Fuente: Ciudad