Acusaron a la China Suárez de plagiar a Andrés Calamaro y esto dijo el músico

china suárez.jpg El videoclip de la China Suárez, Lo que dicen de mí.

"¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio", escribió Calamaro a un seguidor que le escribió para avisarle que le habían "plagiado" un de sus canciones más famosas.

Pero la defensa del músico no se quedó ahí. Después de eso quiso dejar otro mensaje para bancar a la China Suárez en su nueva carrera musical. "A China Suárez la bancamos fuerte. Es una artista hermosa que recién empieza, el tiempo lo dirá", remarcó el compositor.

La China Suárez no iba a dejar pasar semejante halago así que copió el tuit de Andrés Calamaro y lo replicó en su Instagram, para todos los envidiosos. "Amándolo desde siempre", lanzó la novia de Rusherking. Todo bien entre los artistas.

la china.webp La China se hizo eco del mensaje de su colega, Andrés Calamaro.

La China Suárez reconoció que le escribió su canción al conflicto con Wanda Nara

En su presentación, la China Suárez grabó un video en el que contó cómo vino a su mente la letra de Lo que dicen de mí. La actriz confesó que la inspiración fue el mal momento que pasó cuando salió a la luz el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En los medios de comunicación la estaban destrozando y ella se vio muy afectada por todo lo que decían.

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, dijo.