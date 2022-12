¿A quién salvará Thiago? Estos son los seis nominados de Gran Hermano

“Mis dos primeros votos son para Marcos y mi otro voto es para Julieta, los dos son por estrategia”, siguió Coti que fue la siguiente en nominar. Romina pasó en cuarto lugar, nominando a Agustín en primer lugar y a Maxi.

Alexis "Conejo" nominó a Julieta en primer lugar, y luego a Marcos. “Mis primeros dos votos se los voy a dar a Julieta, porque quiero tratar de descifrar su juego. Mi segunda votación la hago en base a ver qué juego hace una persona, no creo que se vaya, y es para Marcos”.

Agustín, quien aseguró en el confesionario su deseo de estar en placa fue por Romina y Nacho. Marcos fue el siguiente en entrar a nominar: le dio dos votos a Nacho "porque todavía veo actitudes que no me gustan", y otro a Daniela.

Le siguió Alfa, con dos votos para Maxi y uno para Agustín: "Mis motivos son el día a día y la incompatibilidad, hacen cosas que no me interesan para participar ni para ser. No me gustan”. Continuó Nacho, y votó a Romina y a Coti. Luego fue llamado Maxi quien votó a Romina y Alfa.

Julieta fue la encargada de hacer la nominación espontánea de la semana. Primero votó a Maxi, "lo siento aislado del grupo, con baja energía, no me molestaría que se valla". Luego lo votó a Agustín, "me tiene cansada su juego"

Así, se definió la votación final y placa de nominados, y Santiago del Moro anunció a los nominados: quedaron en placa Romina y Maxi con 8 votos, Agustín 6, y Nacho Julieta y Marcos con 3 votos cada uno.

image.png

Ahora queda en manos de Thiago elegir quien sale de la placa y se asegura una semana más en la casa más famosa del país. Mientras tanto, quienes sigan en juego deberán medir sus fuerzas el próximo domingo, en una nueva gala de eliminación.