Gran Hermano: Alfa le hizo una crítica a Julieta Poggio sobre su cuerpo y ella terminó llorando

Dos de ellos son Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, quienes evitan el conflicto cada vez que pueden y no agreden a nadie.

Es por eso que no cayó para nada bien un comentario de Alfa, el más grande de la casa, que opinó sobre el cuerpo de Julieta y la hizo angustiar.

gran hermano.webp

En las redes sociales comenzó a circular un video donde Alfa se burlaba de Julieta Poggio y le decía que está más gorda que el día que ingresó a la casa de Gran Hermano.

“Estás más gorda vos, Juli”, dijo Alfa. “¿Qué te pasa?”, respondió ella muy incómoda por el comentario.

Lejos de retirar lo dicho, el hombre de 60 años redobló la apuesta y buscó el apoyo en Nacho. “Nacho, decí la verdad... No te rías, no seas porquería. Si vos me dijiste que están todas más gordas”, le dijo Alfa a lo que el joven lo negó y se despegó del comentario.

“Sí, estás mucho más gorda... Se nota. Cuando entraste eras una tabla, ahora ya estás...”, remató Alfa haciendo el gesto de la panza.