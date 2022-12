Qué tienen en común Gran Hermano y un fallo de la justicia contra un sanjuanino

Es que el joven de La Plata le contó a sus compañeros que guardaba fotos privadas de sus ex y, si alguna vez tenía problemas con ellas, advirtió que no dudaría en publicarlas. “Si se mandan algún moco, yo empiezo a subir todo. Por suerte yo tengo guardado en el Drive, así que si se mandan algún moco saco la carpetita y empiezo. Debo tener 25 o 30 fotos de las minas que me mandaron, en una carpetita”, sostuvo.

A partir de lo que dijo dentro de la casa más famosa del país, fueron varias las personas que se mostraron indignadas al considerar que de lo que hablaba se trataba de un acto que está penado por la ley e, incluso, hay condenas por ello. Casualmente, la primera sentencia que se conoció en Argentina fue contra un sanjuanino por sextorsión o pornoextorsión.

En junio de 2021, el tatuador Patricio Pioli-con residencia en La Rioja- fue penado a 5 años de prisión por viralizar material sexual de la pareja. El fallo del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de esa provincia sentó un precedente en la historia penal del país, ya que fue la primera condena por el delito encuadrado en coacción.

https://twitter.com/_3Gramos/status/1599183464623767552 Agustín confiesa tener en su drive una carpeta llena de nudes enviadas por diferentes chicas, por si una de ellas "se manda alguna"#GranHermano #GH2022 #GH202 #Gh22 pic.twitter.com/X2L9GTKjVP — PoggiBoy (@_3Gramos) December 3, 2022

El condenado había compartido a través de sus redes sociales un video erótico de su ex Paula Sánchez Frega y por tanto la víctima lo denunció en la justicia. Al cabo de 3 años logró que por ese hecho, sumado a otros episodios de violencia, Pioli fue castigado y actualmente permanece tras las rejas por ello.

Ahora bien, el caso del participante de Gran Hermano presenta diferencias ya que Agustín no reconoció que hizo tal cosa, sino que dijo que sería capaz de hacerlo y eso, aunque resulte moralmente cuestionable, no es ilegal.

Si bien en un principio se postulaba como uno de los favoritos, estas afirmaciones fueron como la gota que rebalsó el vaso, dado que ya venía restando puntos frente al público. Previamente había cometido un exabrupto contra la figura de Lali Espósito. Es que frente a la posibilidad de que la artista visitara el reality, se emocionó al referirse a ella aunque cruzó los límites.

“Qué buena que está”. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, sostuvo en referencia a que avanzaría sobre sin necesitar su consentimiento. Fue por ello que desde las redes salieron a "matarlo".

También fue un comentario sobre una compañera lo que encendió la polémica. "Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas”, expresó y luego remató: "En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato".