A lo Shakira, Flor Vigna sacó un tema dedicado a su ex: 'Lotería'

Buscando un lugar en la música, Flor Vigna acaba de dar un nuevo paso. Ya lo había anticipado cuando a través de una publicación en su cuenta de Instagram, anunció que al nuevo tema “lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”. Luego, explicó que “esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también, vamos a poder con lo que hoy tengamos delante”.

“Abrázate fuerte de tu proceso y vamos a mover juntos las cachas”, cerraba el escrito que subió hace algunas horas, acompañado de un video en el que de fondo suena la Sessión #53 de Shakira y Bizarrap y mientras ella baila, aparece el trasfondo de la historia.

Flor Vigna - Lotería. - Prod.Tavo (Video Oficial)

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, dijo para luego detallar que “a los 19 años gané mi primera beca en LA academia de danza, actuación y canto”. Tras ello, llegaría el primer momento de exposición pública, cuando “a los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería. Mañana sale el tema que le hice a este boludo, agradeciéndole que toda su mierda me hizo más fuerte porque a veces nuestra peor crisis a la larga es nuestra mayor lotería”.

Y el momento llegó, con video incluido lanzó Lotería, con un ritmo bailable, frases pegadizas y una fusión entre el pop y la cumbia, en el mismo sentido de sus trabajos anteriores. En las imágenes se la puede ver en la playa con amigos, haciendo juegos y cantándole a cámara. La letra completa:

Ella era poesía

Él era puro cuento

Y una noche de drama

Lo encontró en la cama

Besando a su amiga

Y pasaron los años

Y pasaron los días

Y volvió a buscarla

Como si ella fuera una lotería

No, no, no, no la olvidó

Y ahora tiene que verla con otro amor

No, no, no, no la valoró

Y ahora viene llorando a pedir perdón

Quiere encontrarle la vuelta

Para enamorarla de vuelta

Pero ella no es la misma

Ahora es ella la que se reía

De todas sus mentiras

De todo lo que le hacía

Ella está muy contenta

Y ganó la apuesta de que él volvería

No, no, no, no la olvidó

Y ahora tiene que verla con otro amor

No, no, no, no la valoró

Y ahora viene llorando a pedir perdón

De Floresta pa’

De Floresta para el mundo

¡Te la perdiste!

No, no, no, no la olvidó

Y ahora tiene que verla con otro amor

No, no, no, no la valoró

Y ahora viene llorando

Y ahora viene llorando

Y ahora viene llorando a pedir perdón