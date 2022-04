A Benjamín Vicuña le preguntaron por el tema nuevo de la China Suárez: mirá lo que dijo

Benjamín Vicuña, muy educado como siempre, respondió: "Sabes que no, no lo he escuchado todavía”. El cronista quiso seguir indagando después de los terribles rumores que hablan de la pésima relación que el chileno tendría con la madre de Amancio y Magnolia.

Sin embargo, siempre ha intentado echar por tierra estas versiones y lo hizo una vez más ante el notero que preguntó si seguían vinculados.

"Obvio, para toda la vida, por los chicos que es lo más importante”, aclaró Vicuña.

benjamín vicuña.png Benjamín Vicuña se sinceró sobre el nuevo tema de la China Suárez.

Hace unas semanas, la China Suárez hacía lo suyo al confesar que, a pesar de todo lo que se diga, ella se lleva muy bien con la madre de su ex y abuela de sus niños. De hecho, compartió una foto junto a la mujer, en la que se las ve a las dos muy sonrientes.

El nuevo tema de Celli con la China Suárez, por otra parte, es todo un éxito y ya suma más de un millón de reproducciones en youtube.

Parece ser que la ex Casi Ángeles está dispuesta a darlo todo para dejar atrás los escándalos. El último, que ella misma reconoció que la puso muy triste y la tuvo alejada de las redes por un tiempo. A pesar del esfuerzo, siguen saliendo a la luz detalles que la involucran con Mauro Icardi, Wanda Nara y ahora hasta con Rodrigo de Paul. ¡Pobre China no las dejan en paz!