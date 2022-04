Matías Defederico atendió a Cinthia Fernández por quejarse por plata: "Cómo hiciste para vivir en..."

Una vez más Cinthia Fernández y Matías Defederico se dijeron de todo en redes sociales. Otra vez, la pelea fue por plata, el punto por el que la ex pareja sigue sin poder llegar a un acuerdo.

Los padres de Charis, Bella y Francesca tienen un conflicto encarnizado por la cuota alimentaria y no es la primera vez que Cinthia Fernández se queja por el monto que le pasa el padre de las nenas.

Noticias Relacionadas Cinthia Fernández mostró cuánto gasta en el super y le reclamó a Matías Defederico porque no le alcanza

Esta vez, la queja fue por los impuestos atrasados que la panelista de LAM tiene que pagar por la vivienda que habita. "Lo que pasa es que tengo una deuda…bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas (600 mil pesos) de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mi sola", remató la ex candidata a diputada.

La vivienda en cuestión está ubicada en Escobar y, según relató Matías Defederico "cuesta 600 mil dólares".

Tras el descargo de Cinthia, el futbolista también dijo lo suyo y para hacerlo usó sus stories de Instagram

Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás.

Luego, el ex marido de Cinthia siguió: "Si vos te atribuís la vivienda tenés que pagar sus impuestos como yo pago los míos. Si no tenés 600 mil para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares?", le reclamó Defederico.

La disputa tiene para rato y los abogados de las partes no logran ponerse de acuerdo. "Hay que ser un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis", sentenció Matías.

LA PELEA POR LA CUOTA Y EL TICKET DE SUPERMERCADO

Hace unos meses, Cinthia Fernández volvió a ser viral por compartir el ticket del supermercado con un valor de $58 mil. Según relató, era el gasto mensual para alimentar a sus hijas y eso no incluía carnes. Otra vez la vedette se despachaba con un "no me alcanza".

"Que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández no es mi problema", le había dicho en esa oportunidad Defederico.