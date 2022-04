Bomba: Britney Spears está embarazada

Britney Spears finalmente confirmó lo que muchos de sus fans en todo el mundo esperaban: está embarazada.

El mito del pop se había comprometido con su pareja, el actor Sam Asghari el año pasado, en medio de una batalla legal con su padre para que le quitaran la tutela y la dejaran tomar decisiones.

Britney y su prometido.

De hecho, uno de los reclamos de Britney Spears era que no podía quitarse el DIU que le habían puesto hace años porque su padre y tutor no estaban de acuerdo con que tuviera más hijos y por eso no podía tomar la decisión por sí misma.

Sin embargo, tras haberse desecho de todas esas trabas lo primero que hizo fue buscar un bebé.

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, dijo la cantante pop a través de su cuenta de Instagram. Este será el tercer hijo de Britney que ya tiene 40 años y dos hijos con Kevin Federline (Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, 15).

"Perdí mucho peso en mi viaje a Maui. Yo pensé: ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!", aseguró la mundialmente afamada artista.

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en el año 2016 mientras grababan el video musical "Slumber Party". La pareja se comprometió en septiembre de 2021 y ahora serán padres.

Britney anunció que evitará salir demasiado para evitar a los paparazzi y que pasará la mayor parte de su embarazo haciendo yoga en casa.