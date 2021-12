Britney Spears cumple 40 años: su vida, su carrera y cómo cambió, en imágenes

Britney Spears, considerada la princesa del pop desde que explotó su carrera musical, cumple 40 años este 2 de diciembre y el mundo lo celebra. Hoy en día está libre, tras poner fin a la tutela de su padre por más de 13 años, y según ha comentado recientemente en Instagram, pudiendo vivir la vida "como quiera" y "tomando la medicación correcta desde hace un mes". Podría decirse, en su mejor momento desde hace años.

La carrera de Britney Spears no ha sido un camino de rosas lógicamente. La intérprete de Oops!... I Did It Again o Toxic ha tenido que superar un sinfín adversidades una y otra vez, pero sus canciones no han dejado de sonar nunca y sus fans a lo largo del mundo, solo se han multiplicado.

Y es que 40 años dan para mucho. A continuación, un repaso fotográfico de la vida de una de las artistas más escuchadas y apoyadas del mundo, en medio de su explosión mediática.

Sus inicios en la pantalla como presentadora en 'The Mickey Mouse Club'

Su debut musical: '...Baby One More Time'

Su consagración artística con el disco y el videoclip de “'Oops!... I Did It Again'”

Con 21 años recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se besa con Madonna

Una escandalosa gira cancelada a medio camino y su primer Grammy

Dos matrimonios en un año y la maternidad

Caída al abismo y un quiebre emocional marcada por los medios

El renacer de la Princesa del Pop con “Circus”

Pausa en su carrera artística en el 2018 y el inicio del movimiento #FreeBritney

Una nueva vida: su imagen en las redes sociales hoy