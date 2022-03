¡Al frente mal!: Cinthia Fernández cargó con el Burrito Ortega, "alto baboso"

Mientras en la televisión se hablaba del cumpleaños del "Burrito" Ortega, la panelista Cinthia Fernández sorprendió a todos con un tremendo mensaje en contra del ex jugador, a quien acusó de "baboso".

Todo ocurrió cuando Cinthia veía el programa "Nosotros a la mañana" y no soportó que dijeran que el ex River no podía caerle mal a nadie. Fue en ese momento cuando la bailarina utilizó su cuenta de Twitter para escribir el siguiente mensaje.

(Captura de Twitter)

Ortega nació el 4 de marzo de 1974, en el pueblo de Ledesma, Jujuy. En sus épocas de jugador supo vestir entre tantas camisetas, la de River y de la Selección. Por el momento no trascendieron los motivos que llevaron a Cinthia a expresar esas palabras, que le valieron varias críticas en la red del pajarito.