¡Se fue de rosca! La acusación de Viviana Canosa a Calu Rivero que encendió todo

Viviana Canosa y Calu Rivero son dos polos opuestos. Una está en contra del aborto y la otra a favor y como esa podríamos mencionar decenas de puntos que las colocan en veredas opuestas. Pero en las últimas horas esas diferencias se han convertido en verdaderas armas.

Aparentemente Calu Rivero le habría pedido un millón de dólares a su novio para acceder a casarse con él, pero el muchacho se negó y la boda quedó en la nada. No sabemos si es real ese rumor, pero por las dudas Viviana Canosa la atendió y no precisamente bien.

La respuesta de Calu Rivero a los ataques de Viviana Canosa.

Viviana Canosa acusó a Calu Rivero de cobrar por tener intimidad y de ser una incoherente. Sorprendentemente la aludida le respondió mediante su cuenta oficial de Twitter, pero con el nuevo estilo que la caracteriza; es decir, con un mensaje pacifista.

"Gracias Canosa por darme, sin quererlo, el espacio p/ honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos", dijo la denunciante de Juan Darthés y luego se comparó con María Magdalena, una mujer a la que, según ella, también desprestigiaron apelando a juzgar su intimidad.

Calu Rivera en una imagen de archivo.

Por supuesto, la comparación encendió todavía más a Viviana Canosa, quien no puede comprender que alguien que está a favor del aborto pueda mencionar a un personaje bíblico. "Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total, absoluta. Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la Biblia chicas que no muerden", dijo la conductora más polémica del momento y de esa manera quedó inaugurada una nueva temporada de discordia.