Acorralada: Viviana Canosa podría estar implicada en las estafas de Leonardo Cositorto

Viviana Canosa está en medio de un escándalo que probablemente nunca imaginó que la tocaría tan de cerca. El caso de las supuestas estafas de Leonardo Cositorto podría salpicarla y fue justamente él quien la mencionó por la vorágine de una picante entrevista.

Recordemos que Leonardo Cositorto ahora mismo se encuentra prófugo de la justicia, en el extranjero y con paradero desconocido luego de que decenas de personas lo denunciaran por estafa financiera. Sorprendentemente el señalado no revela su ubicación, pero tampoco se limita a la hora de dar entrevistas.

Viviana Canosa en una foto reciente de su cuenta de Instagram.

El acusado ha dialogado con Jorge Rial en su programa radial. Allí volvió a ratificar su inocencia y señaló a Viviana Canosa como la receptora de una suma millonaria a cambio de publicidad en su programa.

Nadie intentó jamás esconder la manera en la que Leonardo Cositorto promocionaba su negocio y de hecho varios famosos lo promocionaron en sus respectivos espacios, por supuesto, sin afinar la vista en busca de fallas éticas y morales. Viviana Canosa le dio lugar en su programa, pero quizás no imaginaba que su invitado no era tan legal como aparentaba.

Leonardo Cositorto en el programa de Viviana Canosa.

Es muy posible que la conductora no tenga consecuencias legales si es que no llega a demostrarse que ella también tenía alguna responsabilidad en la red de lo que aparenta ser una estafa. Sin embargo, no le hace nada bien a su imagen estar vinculada a este tipo de hechos tan dudosos.