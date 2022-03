La furia de Nicole Neumann por los celos de Fabián Cubero con su hija

Sobre el final de la semana pasada se desató una nueva etapa de conflictos entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, justo cuando pensábamos que la paz reinaba en la familia. Y es que la hija mayor del exmatrimonio viajó con la pareja de ella a Entre Ríos, con una amiga de su misma edad, sin sus padres y también con dos amigos de Manu Urcera.

Fabián Cubero se enteró del viaje de su hija por fotos en redes sociales y enseguida comenzó el drama. Al deportista no le gustó no estar al tanto del tema, mucho menos que Indiana viajara con desconocidos. Tan ácido se puso el tema que hasta llamó a su abogado con la idea de iniciar acciones legales contra Nicole Neumann.

La foto de la hija de Nicole Neumann que enfureció a Fabián Cubero.

Pasaron los días y algunos periodistas intentaron conocer la opinión de la modelo, quien fue tajante con el tema pese a que al principio aseguró que nada le quita la paz en esta etapa de su vida. Pero, además, sin querer dio a entender que efectivamente su hija viajó sola.

Nicole Neumann mandó a Fabián Cubero al psicólogo si es que tiene ganas de generar conflictos, aunque claro, no lo mencionó puntualmente, pero tampoco hizo falta que lo hiciera. "Cada uno quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado, yo ya no entro más. En mi vida no se terminó la paz. Estoy más en paz que nunca", dijo la conductora con toda la ironía del mundo.

Nicole Neumann con su nuevo novio y sus hijas.

Segundos más tarde Nicole Neumann dijo que no hay problema en que su hija viaje con Manu Urcera porque él ya es parte de la familia y, además, ella se les unió al otro día por cuestiones laborales. Obviamente, Fabián Cubero no piensa como ella.