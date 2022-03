De ShowMatch a la TV europea: El espectacular cambio de Noelia Pompa

Noelia Pompa sabe que debe confiar en los cambios inesperados que le propone la vida porque casi siempre los resultados son espectaculares. Hace una década se consolidaba como estrella de nuestro país luego de su paso por ShowMatch con Hernán Piquín, pero ese logro hoy luce como poca cosa.

La personalidad atrapante y el talento innegable para el baile son los dos elementos con los que Noelia Pompa se instaló con fuerza en la palestra de artistas locales a punto tal que llegó a ser parte de Stravaganza, una de las apuestas más importantes en teatro. Pero un buen día desapareció y la razón era muy importante: una producción española quería que trabajase para ellos.

Noelia Pompa en una de sus fotos de Instagram.

"The Hole" es la obra que convocó a la bailarina en el año 2016, la propuesta solo contemplaba un contrato temporal, pero ella nunca más volvió a trabajar acá. Ya ha sido parte de series que se transmiten vía streaming en Europa y hace poco debutó en la televisión italiana con un show que cautivó a todo el mundo.

“Estaba atravesando un momento bastante malo internamente. Me iba a ir por un año y pasaron cinco”, manifestó Noelia Pompa en una entrevista el año pasado y, al menos hasta ahora, eso no ha cambiado. "Italian’s Got Talent" es el formato que le abrió las puertas y eso quiere decir que el futuro de la artista ya no solo está en España.

Noelia Pompa en su presentación en la televisión italiana

Vía: Instagram pic.twitter.com/y5ukTz34Gz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 22, 2022

¿Volveremos a ver a Noelia Pompa trabajando en nuestro país? Todo puede pasar, pero la realidad nos indica que ese panorama no está muy cerca. El año pasado la invitaron a ser parte de ShowMatch y rechazó la propuesta. Menos mal que lo hizo porque ya sabemos que ese fue el peor año del programa de Marcelo Tinelli.