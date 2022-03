El exnovio de Dani La Chepi le contestó y empezó el escándalo

Gracias a su sentido del humor y a su desparpajo, Dani La Chepi se está convirtiendo en un personaje fuerte de la farándula y, como tal, está expuesta a las polémicas. Generalmente sale airosa de esas situaciones, pero quizás esta vez no tanto.

Luego de haber sido intervenida de urgencia por un cuadro renal, Dani La Chepi contó que ya no está en pareja con Javier Cordone, a quien había conocido al principio de la pandemia. Primero no quiso dar detalles sobre las razones, pero sobre el final de una entrevista con "Socios del espectáculo" terminó ventilando todo.

Noticias Relacionadas Dani La Chepi mostró la "piedra" por la que tuvo que ser operada y le puso nombre

Javier y Dani La Chepi cuando todavía estaban juntos.

Dani La Chepi confesó que quizás Javier le fue infiel porque no paran de llegarle mensajes de mujeres que aseguran haberse contactado con él para coordinar encuentros íntimos. La actriz lo dijo con humor, pero quedó claro que estaba hablando de mensajes reales.

Parece que esos mensajes no le cayeron muy bien a Javier Cordone porque enseguida se manifestó en redes sociales. Quien supo ser pareja de Daniela aseguró que, mientras duró la relación, siempre puso todo de sí para que funcionara y que aún hoy espera lo mejor para ella. No necesitó más para dar a entender que esos supuestos encuentros con otras mujeres no eran reales.

El comunicado del exnovio de Dani La Chepi en Instagram.

Después de esas declaraciones por Instagram Dani La Chepi no dijo más nada, quizás para no aumentar el drama, pero hay en el ambiente una sensación de problemas. Daniela no tiene suerte en el amor y ojalá esa mala racha se le termine pronto.