Dady Brieva se arrepiente de haber votado a Alberto Fernández : mirá lo que dijo

La política y el mundo del espectáculo se funden en un solo ambiente cuando los temas se ponen candentes y hace ya algún tiempo que vemos a personajes del teatro o de la televisión hacerse eco de lo que sucede en el congreso. Dady Brieva es uno de esos referentes y quien ahora se suma a pegarle a Alberto Fernández.

Nadie termina de comprender cuál es el plan de Alberto Fernández para apagar el incendio, ni siquiera quienes integran (o integraban) su círculo íntimo. Dady Brieva no es la excepción y ya no tiene ganas de mantener silencio respecto de lo que cree que no está bien.

Dady Brieva.

En diálogo con Radio El Destape, Dady Brieva dio a entender que Alberto fernández gobierna tímidamente y que Cristina Fernández se equivocó al elegirlo a él como conductor del modelo. Como siempre, su retórica es un poco enroscada, pero el mensaje quedó muy claro.

“¿Podemos decir a esta altura del partido que mamá tiene un gran ejercicio de equivocarse cuando elige?", dijo el humorista en referencia a la presidenta del Senado. "Habría que ver que alguien tire todo a la mie... a ver qué pasa", incitó Dady con bastante bronca y no hizo falta mucho más para que comprendiéramos que no está nada conforme con la situación actual.

Dady Brieva y Cristina Fernández en una imagen de archivo.

Dady Brieva hizo otro mea culpa al manifestar que el peronismo prometió volver para ser mejores y, hasta ahora, no es eso lo que han demostrado. "Volvimos al pedo. No cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia, sabíamos apagar el fuego, y le dábamos de comer a las personas y eso no está ocurriendo”, sentenció el artista y habrá que ver si sus declaraciones surten efecto.