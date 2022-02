Cinthia Fernández revela un secreto que guardó durante años

Si existe un personaje que siempre da que hablar en la farándula argentina, esa es Cinthia Fernández. La panelista siempre está en el ojo de la tormenta por múltiples razones y lamentablemente cada vez son más insólitos los motivos que evitan su paz.

El último drama de Cinthia Fernández tuvo que ver con la falta de credibilidad de algunos de sus seguidores en relación a una habilidad suya que, quizás porque no coincide demasiado con su perfil, nadie creía. Pero no estaba dispuesta a que el tema quedara así.

El video con el que Cinthia Fernández prueba su espectacular don

Vía: Instagram pic.twitter.com/46i4hoMKVL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 9, 2022

Parece que Cinthia Fernández es una gran dibujante y lo ha probado con un video del proceso que es irrefutable. Se trata de un caballo precioso que se lo dedicó a alguien que no quiso nombrar para no exponerla a la fama en la que ella vive todos los días.

La chica “fit” evidentemente es multifacética y, aunque no esté constantemente mostrando sus talentos ocultos; no quiere decir que no sea hábil para muchas cosas que nada tienen que ver con la televisión o los dramas mediáticos.

Ahora que Cinthia Fernández lo ha probado y que ha quedado claro que es ella quien efectivamente dibujó semejante belleza, nos entra la curiosidad por saber si habrá más dibujos en su inventario. Si existieran, pocas cosas nos gustarían tanto como que los exhibiera y hasta quizás estaría abriéndose a un nuevo mundo laboral.