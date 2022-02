El bailecito de Pampita que enloqueció a sus seguidores

La vida le sonríe a Pampita y no tiene intenciones de ocultar que, luego de muchos años de pura angustia por múltiples motivos, está feliz. Punta Cana la ha recibido con los brazos abiertos, se hospeda en un hotel de lujo por canje y lo mejor de todo es que no está sola y que no deja de llamar la atención de los que seguimos sus pasos.

Ya perdimos la cuenta de cuánto tiempo hace que Pampita está de vacaciones en uno de los destinos más elegidos por los amantes del verano, pero eso no importa; quizás porque desde allá se encarga de que no la extrañemos. Eso es exactamente lo que hizo hace algunas horas y de lo que todo el mundo está hablando.

Noticias Relacionadas Pampita mostró imágenes del lujoso hotel que eligió para pasar sus vacaciones

Pampita, a puro baile y disfrute en la noche de Punta Cana

Vía: Instagram pic.twitter.com/CZNCJLSZhR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 8, 2022

Pampita ha festejado el cumpleaños de sus amigos en República Dominicana y en adjunto puede apreciarse el video que prueba lo espectacular que estuvo la fiesta. Cabe destacar que, para asegurarse la diversión, la exjurado de ShowMatch se llevó con ella a gran parte de su familia y amigos.

La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, pero Pampita estuvo fresca, como quien no ha perdido la costumbre de la nocturnidad pese al trabajo y los hijos. Ese es otro dato curioso, pues la fiesta no solo ha tenido a amigos, sino que ha sido de lo más familiar y tanto chicos como grandes han podido disfrutar con la misma intensidad.

Pampita, a puro baile y disfrute en la noche de Punta Cana

Vía: Instagram pic.twitter.com/e1cLin6mgp — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 8, 2022

¿Quién habrá sido el encargado de filmar a Pampita en esos videos que quedarán para la posteridad? No lo sabemos, pero seguramente Roberto García Moritán es quien tuvo asignada esa tarea. ¿Cuándo volverá a suelo argentino? Tampoco lo sabemos, pero como lo está pasando tan bien, anhelamos que el sueño de las vacaciones eternas no se le termine pronto.